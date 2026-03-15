Spara a un medico dopo una lite fuori dall' ospedale La pistola era finta denunciato

Da milanotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato rintracciato e denunciato dopo aver sparato con una pistola ad aria compressa a un medico della guardia medica di Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland est di Milano, sabato mattina 14 marzo, a seguito di una lite fuori dall’ospedale. La pistola, secondo quanto riferito, era finta. L’episodio si è verificato durante un alterco tra le due parti.

Il fatto a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. All'origine del gesto non vi sarebbero questioni di cure mediche È stato rintracciato e denunciato l'uomo che, sabato 14 marzo, di mattina, ha sparato con una pistola ad aria compressa a un medico della guardia medica di Cernusco sul Naviglio (hinterland est di Milano). Si tratta di un uomo di 54 anni residente a Cernusco, italiano. I carabinieri, dopo una rapida indagine attraverso le telecamere e i testimoni, lo hanno identificato e denunciato con l'accusa di lesioni. Il colpo partito dalla pistola ad aria compressa aveva sfiorato il braccio del medico, senza provocargli ferite di rilievo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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