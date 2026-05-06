Kroos attacca Mbappé | Non è un vero 9 e ha rotto certi equilibri il Real Madrid ha bisogno di altro!

Toni Kroos ha rivolto alcune critiche a Kylian Mbappé, dichiarando che l’attaccante francese non è un vero numero nove e che la presenza di quest’ultimo ha alterato alcuni equilibri all’interno della squadra. Il giocatore tedesco ha anche affermato che il Real Madrid ha bisogno di altri profili per migliorare la rosa. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussioni sul ruolo e la compatibilità di Mbappé con il club.

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