Il Real Madrid sta attraversando una fase complicata con 85 gol segnati in tutta la stagione. La squadra di Arbeloa sembra rendere meglio nelle partite in cui non è presente Kylian Mbappé. La presenza del giocatore francese, che ha segnato 85 gol in 100 partite, sta generando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. In alcune occasioni, le prestazioni del club migliorano quando Mbappé non scende in campo.

Sembra una bestemmia calcistica: come si può discutere un fuoriclasse capace di segnare 85 gol in 100 partite? Eppure, a Madrid, il dibattito sta diventando un’ossessione: il Real è davvero migliore senza Kylian Mbappé? La squadra vola solo quando Mbappé non c’è. Da quando il francese è sbarcato al Bernabeu, due anni fa, la bacheca dei Blancos è rimasta sorprendentemente ferma per quanto riguarda i titoli maggiori. Una correlazione che i tifosi del Psg osservano con un sorriso malizioso e che i dati, analizzati da L’Équipe, iniziano a confermare con una freddezza imbarazzante.. La dittatura dei punti contro il volume di gioco. Le statistiche sono un rebus difficile da decifrare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid ha un problema da 85 gol: la squadra di Arbeloa vola solo senza Mbappé

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