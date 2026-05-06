Il Real Madrid ha un problema da 85 gol | la squadra di Arbeloa vola solo senza Mbappé
Il Real Madrid sta attraversando una fase complicata con 85 gol segnati in tutta la stagione. La squadra di Arbeloa sembra rendere meglio nelle partite in cui non è presente Kylian Mbappé. La presenza del giocatore francese, che ha segnato 85 gol in 100 partite, sta generando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. In alcune occasioni, le prestazioni del club migliorano quando Mbappé non scende in campo.
Sembra una bestemmia calcistica: come si può discutere un fuoriclasse capace di segnare 85 gol in 100 partite? Eppure, a Madrid, il dibattito sta diventando un’ossessione: il Real è davvero migliore senza Kylian Mbappé? La squadra vola solo quando Mbappé non c’è. Da quando il francese è sbarcato al Bernabeu, due anni fa, la bacheca dei Blancos è rimasta sorprendentemente ferma per quanto riguarda i titoli maggiori. Una correlazione che i tifosi del Psg osservano con un sorriso malizioso e che i dati, analizzati da L’Équipe, iniziano a confermare con una freddezza imbarazzante.. La dittatura dei punti contro il volume di gioco. Le statistiche sono un rebus difficile da decifrare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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