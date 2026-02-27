A Soccavo dal malaffare all’inclusione sociale | la trasformazione di un bene confiscato alla camorra

A Soccavo, un bene confiscato alla camorra sta vivendo una trasformazione che mira a favorire l’inclusione sociale e contrastare il malaffare. Il progetto di AIMA, presentato al Comune di Napoli, si concentra su iniziative concrete per coinvolgere la comunità locale e promuovere un cambiamento tangibile attraverso attività e interventi specifici. La trasformazione del bene rappresenta un passo importante in questa direzione.

Questa volta il progetto di AIMA presentato al Comune di Napoli è davvero specifico. Dopo la nascita del centro di volontariato a Pozzuoli, e della comunità di servizi dedicata agli anziani progettata sette anni fa a Bacoli, AIMA ha pensato ad un nuovo presidio di salute e di inclusione sociale per i malati Alzheimer e per le loro famiglie. AIMA ritorna all’oggetto sociale per cui è nata e progetta un modello assistenziale innovativo per le famiglie e le persone più fragili. La nuova Casa Aima nasce a Soccavo all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. In via Ben Hur quelle stanze che un tempo rappresentavano malaffare, paura, omertà oggi abbracciano storie di amore, cura e resilienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

