Polizia Locale approvata la legge delega | inizia il percorso per una riforma attesa da decenni

Nella giornata di giovedì 14 maggio, la Camera ha dato il via libera al disegno di legge A.C. 1716-A, che prevede una delega al Governo per riorganizzare le funzioni e l’ordinamento della Polizia Locale. La legge, approvata in sede legislativa, segna un passo importante in un processo di riforma avviato da tempo. Ora il testo passerà all’esame delle Commissioni e, successivamente, tornerà in Aula per la discussione finale.

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