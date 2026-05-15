Polizia Locale approvata la legge delega | inizia il percorso per una riforma attesa da decenni
Nella giornata di giovedì 14 maggio, la Camera ha dato il via libera al disegno di legge A.C. 1716-A, che prevede una delega al Governo per riorganizzare le funzioni e l’ordinamento della Polizia Locale. La legge, approvata in sede legislativa, segna un passo importante in un processo di riforma avviato da tempo. Ora il testo passerà all’esame delle Commissioni e, successivamente, tornerà in Aula per la discussione finale.
«Nella seduta di giovedì 14 maggio, la Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 1716-A, ovvero la 'Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale'. Si tratta di un'impalcatura che dovrà essere riempita di contenuti sostanziali entro 12 mesi attraverso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Roma - Camera - 19° Legislatura - 660° seduta (14.05.26)
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