In occasione del 40° anniversario della legge sull’ordinamento della polizia municipale, Montaruli, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come questa ricorrenza rappresenti un momento importante. Ha inoltre affermato che il governo attuale sta lavorando per approvare una legge delega di riforma, considerandola un’opportunità unica per migliorare l’organizzazione e le funzioni della Polizia Locale.

“Oggi ricorrono i 40 anni dalla legge sull’ordinamento della polizia municipale e il miglior modo per dire grazie a tutti gli agenti di Polizia locale è quello di approvare la legge delega di riforma del Governo Meloni: su questa strada stiamo lavorando. Questa settimana, con il confronto sugli emendamenti in Commissione Affari costituzionali, la riforma della Polizia Locale continua un percorso decisivo per il suo futuro e che mai si era verificato in passato. Nella scorsa legislatura, quando FdI era ancora all’opposizione, una bozza di riforma che trovava ampio consenso in Parlamento venne bocciata dall’allora Governo, che vedeva come ministro Lamorgese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Polizia Locale, Montaruli (FDI): “Dopo 40 anni dalla legge, ora riforma occasione unica grazie al Governo Meloni”

Montaruli smentisce Schlein sui tagli inesistenti alla Polizia locale: “Il governo ha superato i vincoli di spesa”“Il governo Meloni sulla Polizia locale sta facendo un lavoro straordinario, addirittura superando alcuni vincoli di spesa».

Economia, Lucaselli (FdI): “La ripresa si consolida grazie al Governo Meloni. Crescita reale e fiducia tornano protagoniste”“I dati diffusi oggi da Confcommercio confermano ciò che Fratelli d'Italia e il Governo Meloni sostengono da tempo: l'Italia sta crescendo e la...

Tutto quello che riguarda Polizia Locale.

Temi più discussi: Polizia locale, Montaruli (FdI): Con noi superati i vincoli alle spese, con Schlein invece polemiche e nessun aiuto al Corpo; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: SICUREZZA. MONTARULI (FDI): NEL DECRETO RISORSE NECESSARIE PER AVVIARE RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE; Ramadan a Torino, Montaruli-Alessi (FdI): Il Sindaco Lo Russo faccia controlli a Porta Palazzo; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: POLIZIA LOCALE, MONTARULI (FDI): CON NOI SUPERATI I VINCOLI ALLE SPESE, CON SCHLEIN INVECE POLEMICHE E NESSUN AIUTO AL CORPO.

SICUREZZA, MONTARULI (FDI): NEL DECRETO RISORSE PER RIFORMA POLIZIA LOCALERoma, 4 mar - La polizia locale vede nel nuovo decreto Sicurezza le risorse necessarie per avviare e sostenere la riforma, che appartiene in realtà a un altro provvedimento, il disegno di legge deleg ... 9colonne.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PORTA PALAZZO, MONTARULI-ALESSI (FDI): RAMADAN LO RUSSO FACCIA CONTROLLI»Il Sindaco di Torino mandi la Polizia Locale a Porta Palazzo per rilevare tutte le irregolarità nella cessione di cibo e beni per il Ramadan. È inaccettabile ... agenziagiornalisticaopinione.it

1986-2026. LA POLIZIA LOCALE E’ CAMBIATA, ORA CAMBIAMO LA LEGGE QUADRO Quarant’anni dalla L. 65 del 7 marzo 1986 Guarda il video #ilmiolavorovale x.com

La Provincia Unica TV. . Schiuma bianca lungo la costa del lago di Annone, in particolare sul versante di Oggiono. Il sindaco, Chiara Narciso, ha chiesto l’intervento della Polizia locale e subito informato anche l’agenzia regionale per l'ambiente Arpa. - facebook.com facebook