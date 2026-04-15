In Italia, la riforma della polizia locale sta subendo un cambiamento importante dopo l’approvazione degli emendamenti in Commissione Affari costituzionali. La discussione sul disegno di legge delega si è conclusa con il completamento dell’esame, segnando un passo avanti nel processo di revisione delle normative che regolano il settore. La decisione arriva dopo anni di attesa e rappresenta una novità nel panorama delle forze di sicurezza locali.

Completato in Commissione Affari costituzionali l’esame degli emendamenti al disegno di legge delega s ulla riforma della polizia locale. “In attesa che le altre Commissioni diano il proprio parere sul testo complessivo così emendato e che venga dato mandato al relatore – spiega in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia e relatrice della proposta di legge, Augusta Montaruli -, possiamo con grande soddisfazione affermare come si sia fatto un passo in avanti in una riforma attesa da troppo tempo, mantenendo l’impegno di riconoscere anche da un punto normativo quella dignità che gli uomini e donne della polizia locale si sono già conquistati sul campo”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Polizia locale, cambia tutto. Montaruli: “Passo avanti decisivo verso una riforma attesa da anni”

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