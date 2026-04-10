VIDEO I La polizia di Stato festeggia il 174esimo anniversario con il tema La polizia che guarda al futuro

Venerdì 10 aprile, in Piazza del Popolo a Roma, si è svolta una cerimonia ufficiale per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato. La giornata è stata dedicata alla commemorazione dell'istituzione con un evento pubblico che ha visto la partecipazione delle autorità e delle forze di polizia. Il tema scelto per questa ricorrenza è “La polizia che guarda al futuro”.

Nella giornata di venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174esimo anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. La giornata avrà inizio alle ore 9. 🔗 Leggi su Chietitoday.it “La polizia che guarda al futuro” nel suo 174esimo anniversarioOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del... Leggi anche: La polizia festeggia all'università Mediterranea il 174esimo anniversario della sua fondazione Temi più discussi: I 174 anni della polizia di Stato, in anteprima il video celebrativo; Il Presidente della Repubblica incontra una rappresentanza della Polizia di Stato; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia; VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione. La Polizia di Stato festeggia il 174esimo anniversario dalla sua fondazioneLe celebrazioni si svolgeranno a piazza del Popolo a Roma: 4 giorni di eventi, incontri, dimostrazioni e spazi dedicati ... msn.com Mattarella La Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadiniROMA (ITALPRESS) - Sono lieto di poter ripetere qui la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della Polizia ... stream24.ilsole24ore.com SI ALLONTANA NELLA NOTTE DA UNA STRUTTURA, RITROVATA IN STATO CONFUSIONALE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/allontana-notte-struttura-ricerche-ritrovata-santa-m - facebook.com facebook Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com