Pnrr Foti Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni

La Corte dei Conti ha completato la sua valutazione sull'andamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esprimendo un giudizio positivo sulla gestione delle risorse e sui progressi compiuti. Questa valutazione arriva in un momento in cui le opposizioni avevano avanzato critiche e previsioni negative sulla realizzazione del piano. Il governo ha commentato la notizia sottolineando come il rapporto confermi l’impegno e la serietà con cui sono stati affrontati gli obiettivi prefissati.

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