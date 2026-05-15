Pnrr Foti Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni
La Corte dei Conti ha completato la sua valutazione sull'andamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esprimendo un giudizio positivo sulla gestione delle risorse e sui progressi compiuti. Questa valutazione arriva in un momento in cui le opposizioni avevano avanzato critiche e previsioni negative sulla realizzazione del piano. Il governo ha commentato la notizia sottolineando come il rapporto confermi l’impegno e la serietà con cui sono stati affrontati gli obiettivi prefissati.
ROMA (ITALPRESS) – “La valutazione positiva della Corte dei Conti sull'avanzamento del Pnrr rappresenta un riconoscimento importante del lavoro serio e responsabile portato avanti dal Governo Meloni su una sfida decisiva per il futuro dell'Italia. La relazione certifica che l'attuazione del Piano è complessivamente in linea con gli obiettivi europei e che, in settori strategici come la digitalizzazione, la nostra Nazione sta raggiungendo risultati persino superiori a quelli programmati”. Così in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. “E' la conferma che il Governo Meloni ha scelto la strada della concretezza e della responsabilità per rispettare gli impegni assunti con l'Europa e con gli italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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