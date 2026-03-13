La Corte dei Conti della Lombardia ha lanciato un allarme sulla riforma Foti, sostenendo che il 70% dei danni erariali rischia di essere coperto dai contribuenti onesti. La riforma, che assegna al Governo il compito di riorganizzare le funzioni della Corte, contiene diverse disposizioni considerate incoerenti con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’ente.

Non poche disposizioni contenute nella cosiddetta “Riforma Foti”, che delega il Governo alla riorganizzazione delle funzioni della Corte dei Conti, sono incoerenti con l’obiettivo dichiarato di rafforzarne l’efficienza. È l’atto d’accusa lanciato ieri dal Procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia, Paolo Evangelista, nella relazione presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Pagano gli onesti. Un vero e proprio allarme, quello del capo dei procuratori lombardi, sostenuto anche dal presidente di sezione della Corte dei Conti lombarda, Vito Tenore, per il quale la riforma Foti va a “impattare sul portafoglio di tutti gli italiani, perché non recuperare il 70% dei danni prodotti alle casse pubbliche, significa più tasse e meno servizi ”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’allarme della Corte dei Conti della Lombardia contro la riforma Foti: “Così il 70% dei danni erariali sarà pagato dai contribuenti onesti”

