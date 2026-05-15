Plebiscito Padova rimonta mancata ai rigori | la finale è in bilico

Nel match tra Plebiscito e l’avversario, la squadra padovana ha cercato di recuperare lo svantaggio di 4-6 nel tempo regolamentare, portandosi in vantaggio grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La partita si è conclusa ai rigori, con il risultato ancora in bilico. Durante l’incontro sono stati commessi alcuni errori disciplinari che hanno influito sulla gestione della gara e sulla distribuzione delle forze in campo. La finale rimane quindi incerta, con entrambe le squadre ancora in corsa.

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? Domande chiave Come ha fatto il Plebiscito a ribaltare il 4-6 nel finale?. Quali errori disciplinari hanno condizionato la gestione della partita?. Chi sono stati i marcatori chiave della prestazione padovana?. Come potrà la squadra correggere la fragilità difensiva per gara 3?.? In Breve Santolin segna tre reti, Maccà e Michelon L. due gol ciascuno.. Pareggio 10-10 dopo il gol padovano a 50 secondi dalla fine.. Gara 3 decisiva sabato 16 maggio alle 17:45 a Padova.. Le espulsioni hanno permesso alla Carrara di condurre 4-2 nel secondo tempo.. Il Plebiscito Padova sfiora l’accesso alla finale playoff dopo il pareggio ai rigori contro la N.C. Marina di Carrara, concluso sul 13-12 per i padroni di casa in una sfida vissuta con estrema intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Plebiscito Padova, rimonta mancata ai rigori: la finale è in bilico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Plebiscito beffato ai rigori: servirà la "bella" per il passaggio alla finale playoffServirà gara 3 per decretare la squadra che conquisterà l’accesso alla finale playoff del campionato di pallanuoto maschile di serie B. Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un... Plebiscito beffato ai rigori: servirà la bella per il passaggio alla finale playoffNel match di ritorno la compagine padovana impegnata nel campionato di pallanuoto maschile di serie B è stata sconfitta in trasferta dal Marina di Carrara. Domani sera alle 17,45 per la prova decisiva ... padovaoggi.it Padova tiene testa a Trieste, poi nel finale si smarrisce: ora testa ai play offLe ragazze del Plebiscito impegnate nel campionato di pallanuoto femminile di serie A1 giocano alla pari contro le più quotate avversarie, ma nell'ultimo quarto sono costrette a subire un parziale dec ... padovaoggi.it