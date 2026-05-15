Plebiscito Padova rimonta mancata ai rigori | la finale è in bilico
Nel match tra Plebiscito e l’avversario, la squadra padovana ha cercato di recuperare lo svantaggio di 4-6 nel tempo regolamentare, portandosi in vantaggio grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La partita si è conclusa ai rigori, con il risultato ancora in bilico. Durante l’incontro sono stati commessi alcuni errori disciplinari che hanno influito sulla gestione della gara e sulla distribuzione delle forze in campo. La finale rimane quindi incerta, con entrambe le squadre ancora in corsa.
? Domande chiave Come ha fatto il Plebiscito a ribaltare il 4-6 nel finale?. Quali errori disciplinari hanno condizionato la gestione della partita?. Chi sono stati i marcatori chiave della prestazione padovana?. Come potrà la squadra correggere la fragilità difensiva per gara 3?.? In Breve Santolin segna tre reti, Maccà e Michelon L. due gol ciascuno.. Pareggio 10-10 dopo il gol padovano a 50 secondi dalla fine.. Gara 3 decisiva sabato 16 maggio alle 17:45 a Padova.. Le espulsioni hanno permesso alla Carrara di condurre 4-2 nel secondo tempo.. Il Plebiscito Padova sfiora l’accesso alla finale playoff dopo il pareggio ai rigori contro la N.C. Marina di Carrara, concluso sul 13-12 per i padroni di casa in una sfida vissuta con estrema intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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