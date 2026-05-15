Plebiscito beffato ai rigori | servirà la bella per il passaggio alla finale playoff
Dopo una partita molto combattuta, il risultato si è deciso ai rigori, lasciando tutto aperto per il match di ritorno. La squadra che ha vinto non è riuscita a chiudere la sfida nel tempo regolamentare, e ora si attende un’ulteriore gara per determinare chi avanzerà alla finale playoff. La sfida si svolgerà in un’altra occasione, dando la possibilità alle due squadre di tentare la qualificazione in un secondo incontro.
Servirà gara 3 per decretare la squadra che conquisterà l’accesso alla finale playoff del campionato di pallanuoto maschile di serie B. Dopo la vittoria ottenuta in casa in gara 1, il Plebiscito Padovasfiora la qualificazione sul campo della N.C. Marina di Carrara, ma si arrende ai rigori al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un...
Bosnia-Italia. la finale playoff per i Mondiali: 5-2 ai rigori, Esposito alto e traversa di Cristante, Bajraktarevic ci elimina dai Mondiali per la terza volta di filaItalia-Bosnia per andare al Mondiale 2026: azzurri avanti con Kean, poi ridotti in 10 dall'Espulsione di Bastoni al 41'.