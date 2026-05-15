Plebiscito beffato ai rigori | servirà la bella per il passaggio alla finale playoff

Dopo una partita molto combattuta, il risultato si è deciso ai rigori, lasciando tutto aperto per il match di ritorno. La squadra che ha vinto non è riuscita a chiudere la sfida nel tempo regolamentare, e ora si attende un’ulteriore gara per determinare chi avanzerà alla finale playoff. La sfida si svolgerà in un’altra occasione, dando la possibilità alle due squadre di tentare la qualificazione in un secondo incontro.

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