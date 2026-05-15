Playout Serie B pari senza reti fra Bari e Sudtirol

Nel match di andata dei playout di Serie B, Bari e Sudtirol sono terminate con un pareggio senza reti al San Nicola. L'incontro si è concluso sul risultato di 0-0 e il ritorno si disputerà a Bolzano venerdì 22 maggio. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare durante l'incontro, lasciando tutto aperto per la sfida di ritorno.

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Termina in parità 0-0 al San Nicola il match di andata dei playout di Serie B fra Bari e Sudtirol. Il ritorno si giocherà a Bolzano venerdì 22 maggio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Playout Serie B, pari senza reti fra Bari e Sudtirol ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BARI ENTELLA 2-0: SIAMO VIVI!!! Sullo stesso argomento Leggi anche: Bari-Südtirol Calcio serie B, playout Leggi anche: Bari-Südtirol 0-0 Calcio serie B: andata playout Playout Serie B: pari senza reti tra Bari e Sudtirol dopo i primi 45 x.com Playout Serie B, il Bari va in bianco e viene fischiato: 0-0 con il SudtirolE’ terminata 0-0 la partita d’andata dei playout di Serie B tra Bari e Sudtirol: i Galletti non sono riusciti a sfruttare il fattore casalingo e non sono andati oltre l’1-1 al San Nicola, nonostante q ... sportal.it Bari-Südtirol 0-0 nell'andata dei playout: galletti condannati a vincere al 'Druso' per evitare la CDavanti a quasi 28mila spettatori, la squadra di Longo non va oltre il pari nell'andata dei playout di Serie B. Ora restano 90 minuti con la vittoria come unico risultato per scongiurare la retrocessi ... baritoday.it