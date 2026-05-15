Playout Serie B pari senza reti fra Bari e Sudtirol
Nel match di andata dei playout di Serie B, Bari e Sudtirol sono terminate con un pareggio senza reti al San Nicola. L'incontro si è concluso sul risultato di 0-0 e il ritorno si disputerà a Bolzano venerdì 22 maggio. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare durante l'incontro, lasciando tutto aperto per la sfida di ritorno.
Termina in parità 0-0 al San Nicola il match di andata dei playout di Serie B fra Bari e Sudtirol. Il ritorno si giocherà a Bolzano venerdì 22 maggio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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