Le finali dei playoff della Serie B saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e TV8, con due gare decisive che determineranno l'ultima squadra promossa in Serie A. La trasmissione sarà in diretta e si svolgerà in modo da seguire tutte le fasi della fase conclusiva del torneo. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, con la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

La Serie B torna su Sky Sport con il grande finale: le due gare di finale playoff che decreteranno l'ultima squadra promossa in Serie A saranno trasmesse in diretta esclusiva. Andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29 maggio — il giorno in cui la composizione della nuova Serie A sarà finalmente completa. (anche in chiaro su TV8) Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha accolto il ritorno di Sky come un passo decisivo per la crescita del campionato in termini di qualità e visibilità. Copertura totale in stile Sky Sport, contenuti speciali e tutto l' avvicinamento delle due finaliste: nessun dettaglio lasciato al caso. Iscriviti per non perderti nemmeno un minuto delle finali.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Finale Playoff Serie B in diretta su Sky e TV8: chi in Serie A?

Finale Playoff Serie B in diretta su Sky e TV8: chi in Serie A

Notizie correlate

Serie BKT, le finali playoff andata e ritorno in diretta su Sky Sport e in chiaro TV8Le partite che valgono la Serie A arrivano anche su Sky e in chiaro su TV8 con una copertura multipiattaforma.

Calcio su Sky e NOW dal 20 al 22 marzo: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 in direttaUn weekend ricchissimo: Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce in Serie A, il Tyne-Wear derby in Premier League, Bayern Monaco-Union Berlino in Bundesliga e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Serie B: le date dei playoff e playout. La nuova stagione inizia il 22 agosto; Serie B, ufficiali le date dei Playoff e dei Playout: il programma e il calendario completo; Serie B, ufficiali le date di playoff e playout: si comincia il 12 maggio; Serie C, i possibili verdetti a 90' dalla fine.

Playoff Serie B, le finali in diretta su Sky SportSui canali di Sky Sport saranno trasmesse le due finali playoff che eleggeranno l'ultima squadra promossa in Serie A. sport.sky.it

Serie B, playoff 2025/26: le finali in chiaro su TV8 e su Sky SportLe finali playoff di Serie B 2025/26 saranno trasmesse su Sky Sport e in chiaro su TV8. Tutti i dettagli su date e copertura TV. ilovepalermocalcio.com

3MTv. . SERIE D CALCIO A 5, ATTO FINALE DEI PLAYOFF CON IN PALIO LA PROMOZIONE Servizio: Lucio Volo - facebook.com facebook

Serie B, la finale playoff sarà trasmessa anche su Sky e in chiaro su TV8 x.com