PLAY OFF Derby folle al Pinto Salernitana subito straripante | nel finale i Falchetti riaprono la qualificazione

Al 'Pinto' si è disputato un incontro intenso tra le due squadre, con la Salernitana che ha preso subito il comando del gioco e ha concluso la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa, i Falchetti hanno reagito e sono riusciti a ridurre le distanze, riaprendo così la qualificazione. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della squadra ospite, lasciando aperti i giochi per la gara di ritorno.

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Tempo di lettura: 2 minuti Derby folle al ‘Pinto’ dove la Salernitana si impone 3-2 nell’andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei play off di serie C. I granata partono letteralmente a razzo gelando i tifosi dei Falchetti con un micidiale uno-due targato Lescano e Ferrari in appena mezzora. Ma non è finita qui perché all’11’ della ripresa la squadra di Cosmi si porta addirittura sullo 0-3 con Ferraris mettendo una enorme ipoteca sul passaggio del turno. Tutto finito? Neanche a dirlo perché prima Proia (26?) e poi Butic (38?) fissano il punteggio sul 2-3 lasciando aperto il ritorno a qualsiasi soluzione, anche se la Salernitana potrà permettersi addirittura anche il lusso di perdere con un gol di scarto ed andare avanti negli spareggi in virtù della migliore posizione nella regular season.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Derby folle al Pinto, Salernitana subito straripante: nel finale i Falchetti riaprono la qualificazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il derby si colora di rossoblu: battuta la Salernitana al Pinto Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Argomenti più discussi: Fanno il record di punti di sempre ma non vanno neanche ai playoff: ultima giornata con verdetti incredibili; Serie B, folle partita al Martelli il Mantova vince allo scadere e si salva (con un occhio ai playoff). Monza ko e ora al terzo posto; Modena-Reggiana, tifosi uniti nella protesta contro il divieto di trasferta: 15 minuti in silenzio; Torneo delle Regioni C5 U19. Semifinali in archivio: sarà remake della finale del 2023!.