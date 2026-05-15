Nel match di play-off di basket, Catanzaro ha vinto in trasferta contro Matera con il punteggio di 81-79, conquistando la vittoria al termine di una partita combattuta. La squadra calabrese ha approfittato di alcuni errori commessi dalla Virtus durante il quarto periodo, riuscendo a ribaltare il risultato negli ultimi minuti. Tra i giocatori più determinanti per l'esito della gara ci sono stati alcuni atleti di entrambe le squadre, che hanno contribuito con punti e rimbalzi chiave nel finale.

? Punti chiave Come ha fatto Catanzaro a sfruttare gli errori della Virtus?. Chi sono stati i giocatori chiave per il successo calabrese?. Perché l'assenza di Zanetti ha condizionato la partita a Matera?. Quando si giocherà la sfida decisiva per la serie B?.? In Breve Tyrtyshnyk segna 17 punti, Dozic 13 e Gaye 12 per la vittoria calabrese.. Roberto chiude con 25 punti, seguito da Preira con 14 e Ani con 11.. Catanzaro punta alla chiusura della serie domenica 17 maggio al PalaPulerà.. Assenze di Zanetti, Maraglino e Dottorini hanno condizionato la squadra di Miriello.. La Basket Academy Catanzaro ha strappato una vittoria fondamentale al PalaSassi con un punteggio di 81 a 79, battendo la Virtus Matera nella prima sfida dei quarti di finale per l’accesso alla serie B nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off Basket: Catanzaro espugna Matera al fotofinish (81-79)

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