Nella partita di Junior NBA, la Pielle Matera ha dominato Chieti con un punteggio di 81-43, assicurandosi così l'accesso ai play-off. Durante l'incontro, un giocatore della Pielle ha segnato 29 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. Complessivamente, 11 dei 12 giocatori in rosa sono riusciti a mettere punti sul tabellino, dimostrando una prestazione collettiva molto efficace.

? Cosa scoprirai Chi è il giocatore che ha segnato ben 29 punti?. Come hanno fatto 11 giocatori su 12 a segnare nel tabellino?. Perché la vittoria contro il Chieti è così importante per il gruppo?. Quale sarà la prossima sfida decisiva per raggiungere le finali marchigiane?.? In Breve Lipari segna 29 punti, Vulpi 10, Tataranni e Chita 8 canestri ciascuno.. 11 giocatori su 12 della Pielle sono riusciti a segnare nel match.. Sfide decisive contro Francavilla Fontana il 3 e il 9 maggio al PalaSassi.. Dirigente Luciano Cotrufo sottolinea il supporto fondamentale delle famiglie materane.. La Pielle Basket Matera travolge il Chieti con un netto 81-43 nel Draft della Junior NBA Fip, blindando così il passaggio al turno successivo dei play-off.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Junior NBA: Pielle Matera travolge Chieti 81-43 e vola ai play-off

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