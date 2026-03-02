La fase finale di Amici 25 si avvicina, e si parla già di una possibile data di inizio per il Serale. Le squadre sono state formate e le maglie dei concorrenti sono state assegnate, creando grande attesa tra i fan. La discussione si concentra principalmente sulla data di avvio, mentre i dettagli sul cast sono ormai definiti.

Mentre la corsa al Serale di Amici 25 entra nel vivo, spunta una possibile data di inizio che sta facendo discutere i fan. Al momento, però, non c’è alcuna conferma ufficiale né da Mediaset né dalla produzione guidata da Maria De Filippi. Nonostante questo, l’ipotesi viene considerata plausibile e i professori hanno davvero poco tempo per chiudere il quadro e formare le squadre. Cambia il regolamento del Serale: cosa succede ora La possibile data del Serale: 21 marzo e perché sembra credibile. La data che circola è 21 marzo, e sebbene manchi l’annuncio ufficiale, la scelta appare compatibile con la “tradizione” recente del programma. Il fatto che anche l’anno scorso il Serale sia iniziato nel penultimo sabato di marzo rende l’indiscrezione coerente con le tempistiche tipiche del talent. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici Serale: la data di inizio, maglie e formazione delle squadre

Amici 25, registrazione 8 Gennaio 2026: decisione su Flavia, maglie d’oro e SeraleAmici 25 torna in onda con il daytime di mercoledì 7 gennaio 2026 e con gli speciali della domenica dall’11 gennaio.

Tre maglie del serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026Domenica 15 febbraio su Canale 5, la diciannovesima puntata del pomeridiano di Amici.

Tutti gli aggiornamenti su Amici Serale.

Temi più discussi: Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati; Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazza; Simone Andrà al Serale? 22 febbraio - Amici Clip | Witty TV; Amici, la lista aggiornata degli allievi che accedono al Serale.

Amici 25, quanto inizierà il serale? Spunta una dataMa quindi quando inizia il serale di Amici 25? Sono giorni che non facciamo altro che interrogarci sulla seconda, delicatissima fase della trasmissione di Canale 5, di cui si è finalmente iniziato a p ... cosmopolitan.com

Chi sono i concorrenti al Serale di Amici 25 e quanti posti mancano/ La lista completa di chi ha la magliaSerale Amici 25: Michele Ballo, Alex Calu e gli altri concorrenti che hanno ottenuto il pass. ilsussidiario.net

Gard ottiene la maglia del Serale di Amici 25, ma il vero nodo resta la posizione di Anna Pettinelli. Con sei posti ancora disponibili, gli equilibri al tavolo dei prof diventano centrali. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it #Amici25 #ElenaDElia #Gard #Opi - facebook.com facebook

I professori di ballo non hanno dubbi: Nicola quella maglia del Serale è tutta tua! #Amici25 x.com