Jutta Leerdam mette all’asta la sua tutina indossata ai Giochi | boom di offerte battute anche le maglie di Milan e Psg

Jutta Leerdam ha deciso di mettere all’asta la tutina indossata ai Giochi, attirando molte offerte e superando quelle delle maglie di Milan e Psg. La pattinatrice olandese, vincitrice di medaglie alle competizioni, ha suscitato grande interesse tra i collezionisti e gli appassionati. La vendita ha generato un notevole clamore online, con numeri di offerte che crescono rapidamente.

La popolarità di Jutta Leerdam è in continua ascesa: la pattinatrice olandese, oro e argento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, aveva fatto parlare di sé non solo per record e medaglie, ma anche per qualche mossa di marketing un po’ troppo esplicita, tra reggiseni in vista e lacrime diventate pubblicità. Leerdam, fidanzata di Jake Paul e influencer sportiva di successo, questa volta però è protagonista di un’iniziativa benevola: con la vendita all’asta di alcuni cimeli indossati a Milano durante i Giochi, infatti, vuole ricavare dei soldi da donare a De IJsvereniging, lo skating club della piccola Pijnacker, la città dove ha iniziato a pattinare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jutta Leerdam mette all’asta la sua tutina indossata ai Giochi: boom di offerte, battute anche le maglie di Milan e Psg Leggi anche: Jutta Leerdam mette all’asta la tuta: offerte oltre i 10.000 euro All’asta la tuta di Jutta Leerdam, offerti 8 mila euro per la divisa indossata a Milano-Cortina: a chi finiscono i soldiNon è certo passata inosservata la presenza di Jutta Leerdam alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all'asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale; Jutta Leerdam mette all’asta la tuta: offerte oltre i 10.000 euro; Jutta Leerdam mette all'asta la sua tuta olimpica: già offerti quasi 8.000 euro; Jutta Leerdam mette all'asta la tuta di Milano-Cortina: offerte quasi di 10.000 euro, vale più della maglia di Seedorf. Jutta Leerdam mette all'asta la tuta di Milano-Cortina: offerte quasi di 10.000 euro, «vale» più della maglia di SeedorfJutta Leerdam, dopo l'oro e l'argento vinti a Milano Cortina, dove è salita alle scene anche per scelte di sponsor, mette all'asta la tuta olimpica (e un cappotto e una fascia per capelli) per finanzi ... corriere.it Jutta Leerdam mette all’asta la tuta: offerte oltre i 10.000 euroRoma, 26 feb. (askanews) – Dopo aver incantato le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con un oro e record olimpico nei 1000 metri e un argento nei 500 metri del pattinaggio di velocità, Jutta Leer ... askanews.it NON SI JUTTA VIA NIENTE! QUELLO GNOCCOLONA DI JUTTA LEERDAM, REGINA OLANDESE DEL GHIACCIO x.com Jutta Leerdam, l’asta della tuta d’oro dopo Milano Cortina. Impennata di rilanci. Fotogalleria. - facebook.com facebook