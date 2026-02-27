Jutta Leerdam mette all’asta la sua tutina indossata ai Giochi | boom di offerte battute anche le maglie di Milan e Psg

Jutta Leerdam ha deciso di mettere all’asta la tutina indossata ai Giochi, attirando molte offerte e superando quelle delle maglie di Milan e Psg. La pattinatrice olandese, vincitrice di medaglie alle competizioni, ha suscitato grande interesse tra i collezionisti e gli appassionati. La vendita ha generato un notevole clamore online, con numeri di offerte che crescono rapidamente.

La popolarità di Jutta Leerdam è in continua ascesa: la pattinatrice olandese, oro e argento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, aveva fatto parlare di sé non solo per record e medaglie, ma anche per qualche mossa di marketing un po’ troppo esplicita, tra reggiseni in vista e lacrime diventate pubblicità. Leerdam, fidanzata di Jake Paul e influencer sportiva di successo, questa volta però è protagonista di un’iniziativa benevola: con la vendita all’asta di alcuni cimeli indossati a Milano durante i Giochi, infatti, vuole ricavare dei soldi da donare a De IJsvereniging, lo skating club della piccola Pijnacker, la città dove ha iniziato a pattinare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

