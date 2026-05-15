Placentino ucciso con tre colpi di pistola teste dei Ris ' blinda' gli stub | Risultato analitico certo
Durante l’udienza si è discusso dei tempi e delle modalità con cui sono stati eseguiti gli esami stub sull’uomo ucciso con tre colpi di pistola. Le analisi, che rilevano tracce di polvere da sparo su pelle e vestiti, sono state effettuate dopo l’evento e sono state confermate come risultate certe dagli inquirenti. La discussione si è concentrata sulla tempistica di questi accertamenti, senza fornire dettagli specifici sulle procedure o sui risultati, che sono stati definiti definitivi.
Come e quando sono stati eseguiti gli esami stub (l’accertamento tecnico che rileva particelle di polvere da sparo su pelle e indumenti) relativi all’omicidio del 34enne Michele Placentino, avvenuto a San Giovanni Rotondo? Questo interrogativo ha costituito il nucleo centrale dell’udienza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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