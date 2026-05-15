Placentino ucciso con tre colpi di pistola teste dei Ris ' blinda' gli stub | Risultato analitico certo

Durante l’udienza si è discusso dei tempi e delle modalità con cui sono stati eseguiti gli esami stub sull’uomo ucciso con tre colpi di pistola. Le analisi, che rilevano tracce di polvere da sparo su pelle e vestiti, sono state effettuate dopo l’evento e sono state confermate come risultate certe dagli inquirenti. La discussione si è concentrata sulla tempistica di questi accertamenti, senza fornire dettagli specifici sulle procedure o sui risultati, che sono stati definiti definitivi.

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