Gli sparano davanti alla palestra | esperto di fitness 46enne ucciso in Brasile a colpi di pistola

Un uomo di 46 anni è stato ucciso con colpi di pistola davanti a una palestra a Salvador, in Brasile, martedì 25 marzo. La vittima, conosciuta nel settore del fitness con il nome di 'Beto Cunha Coach', è deceduta sul posto. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che si è verificato nel pomeriggio. Non sono state fornite informazioni su eventuali sospetti o motivazioni dell’omicidio.

Roberto Cunha Lima, noto come 'Beto Cunha Coach', è stato ucciso a colpi di pistola martedì 25 marzo davanti alla sua palestra a Salvador, in Brasile. Il coach fitness di 46 anni, seguito da oltre 7.000 follower su Instagram, è stato freddato da un uomo in moto che è fuggito subito dopo. Nessun arresto e nessun movente noto fino ad ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sparano 14 colpi di pistola (a salve) davanti a una scuola: denunciati due giovaniE' successo a Torretta, dove un 19enne e un 23enne hanno seminato il panico tra i residenti e i bambini che stavano uscendo dall'istituto. Colpi di pistola a Capodanno, sparano davanti al negozio e postano il video sui socialTodi, 6 gennaio 2026 – Capodanno, social network e ricerca di visibilità, oggi amplificata dal web: un mix che può risultare pericoloso.