Dino ucciso con 3 colpi alle spalle attesa per gli esami del Ris | la famiglia Carta si affida al generale Garofano

Una persona è stata uccisa con tre colpi alle spalle, esplosi con una pistola di piccolo calibro a distanza ravvicinata. L’omicidio è avvenuto in un’area pubblica, e le forze dell’ordine stanno attendendo i risultati degli esami del Ris per chiarire i dettagli dell’accaduto. La famiglia della vittima si è rivolta al generale Garofano per chiedere assistenza nelle indagini.