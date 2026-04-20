Dino ucciso con 3 colpi alle spalle attesa per gli esami del Ris | la famiglia Carta si affida al generale Garofano
Una persona è stata uccisa con tre colpi alle spalle, esplosi con una pistola di piccolo calibro a distanza ravvicinata. L’omicidio è avvenuto in un’area pubblica, e le forze dell’ordine stanno attendendo i risultati degli esami del Ris per chiarire i dettagli dell’accaduto. La famiglia della vittima si è rivolta al generale Garofano per chiedere assistenza nelle indagini.
Quattro colpi, tre dei quali a segno, esplosi con una pistola di piccolo calibro e a distanza ravvicinata. Chi ha ucciso Dino Carta ha agito in modo deciso e veloce, un delitto quindi non improvvisato ma pianificato: sono queste le prime indicazioni emerse dall'autopsia eseguita oggi, lunedì 20.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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