Recenti studi mostrano che oltre un terzo dei giovani manifesta sanguinamenti gengivali, un segnale di gengivite che può manifestarsi già a partire dai 20 anni. Nonostante siano spesso attenti alla propria immagine sui social, molti giovani sembrano trascurare la cura della salute orale, con conseguenze che si riflettono anche sulla salute generale. La gengivite, infatti, può insorgere anche in età precoce e richiede attenzione specifica per prevenirne l’aggravarsi.

P erfetti nei selfie, attentissimi a pelle, capelli e sorriso da social. Ma quando si parla davvero di salute orale, la Generazione Z sembra avere un punto cieco. Secondo una nuova indagine promossa dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), oltre 1 giovane su 3 tra i 20 e i 30 anni soffre di sanguinamento gengivale, il primo segnale di un’infiammazione che, se trascurata, può evolvere in parodontite e portare perfino alla perdita dei denti. Un dato che sorprende soprattutto perché riguarda proprio la fascia d’età più attenta all’estetica. La ricerca, presentata a Firenze durante il Corso di Aggiornamento SIdP e realizzata da Key-Stone su un campione di 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più di un giovane su tre soffre di sanguinamento gengivale. Gli esperti avvertono: la gengivite può iniziare già a 20 anni

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