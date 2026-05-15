Pistole pronte all' uso e una sciabola in casa dello stalker recidivo

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di circa quarant'anni è stato arrestato nuovamente dopo che le forze dell'ordine hanno trovato in casa sue armi da fuoco pronte all’uso e una sciabola. L’uomo, già condannato nel 2021 per reati simili, è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. La sua abitazione è stata ispezionata dopo una serie di segnalazioni e le armi sono state sequestrate. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri reati.

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Non è bastata una condanna subita nel 2021 per fermare un quarantenne italiano, pregiudicato, finito nuovamente in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi. La coppia aveva deciso di tentare una nuova convivenza, alla fine del 2025, ma la situazione non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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