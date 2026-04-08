Stalker recidivo sorpreso nel palazzo della ex

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per comportamenti persecutori, è stato arrestato dopo essere stato trovato all’interno del palazzo dell’ex compagna. Quando è arrivata la polizia, il trentenne si era nascosto tra le scale nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. L’uomo, che aveva già precedenti legati a condotte stalkeristiche, è stato messo in manette nuovamente.

Si era introdotto nel palazzo dell’ex compagna, tentando di nascondersi tra le scale all’arrivo dei carabinieri, ma per un trentenne imolese, già noto alle forze dell’ordine per condotte persecutorie, sono scattate nuovamente le manette. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai militari. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Brescia, stalker violento e recidivo: in manette 32enne incubo della exBrescia, 24 febbraio 2026 - Stalker violento e recidivo: da tempo perseguitava la ex con appostamenti, telefonate e messaggi, incluse aggressioni che... Stalker recidivo col braccialetto finisce in carcereOrdinanza di custodia cautelare in carcere per lo stalker 51enne di Monza con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla moglie che... Benevento – Stalker recidivo finisce ai domiciliariLa Polizia di Benevento applica il braccialetto elettronico dopo ripetute violazioni del divieto di avvicinamento ... irpinia24.it Stalker recidivo col braccialetto finisce in carcereOrdinanza di custodia cautelare in carcere per lo stalker 51enne di Monza con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla moglie che perseguitava. I fatti, documentati dai carabinieri, ... ilgiorno.it