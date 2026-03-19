Quando un ordine viene ricevuto, il tempo di prepararlo e spedirlo può dipendere dalla disponibilità immediata delle scatole di cartone. La presenza di imballaggi pronti all’uso permette di ridurre i ritardi nella consegna, rendendo più efficiente l’intera catena logistica. In molte aziende, questa soluzione si rivela fondamentale per rispettare le scadenze e gestire con agilità le richieste dei clienti.

Quando un ordine arriva, il problema non è solo lavorarlo velocemente. Il vero collo di bottiglia? Spesso è l’imballaggio. Se le scatole non ci sono, anche il magazzino più efficiente si blocca. Tra un’azienda che spedisce in tempo e una che accumula ritardi passa spesso una manciata di ore, non giorni. E quella differenza dipende da dettagli apparentemente banali: le scatole sono disponibili oppure no? Perché senza contenitori pronti, tutto il resto si ferma. Non è questione di lusso logistico, ma di tenere in piedi l’operatività quotidiana. Scatole di cartoni e logistica: il tempo come variabile operativa critica. Oggi la logistica si gioca sulla velocità di reazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Scatole di cartoni pronte all’uso: perché la disponibilità immediata è decisiva nella logistica

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