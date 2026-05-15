Pistole pronte all' uso e una sciabola in casa | arrestato 40enne la compagna viveva nel terrore
Un uomo di 40 anni è stato arrestato nuovamente, questa volta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. In casa sono state trovate pistole pronte all’uso e una sciabola. La compagna dell’uomo ha riferito di vivere nel timore costante di fronte a questa situazione. Nel 2021 il 40enne aveva già subito una condanna, ma ciò non ha impedito il suo ritorno in carcere.
Non è bastata una condanna subita nel 2021 per fermare un quarantenne italiano, pregiudicato, finito nuovamente in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi. La coppia aveva deciso di tentare una nuova convivenza, alla fine del 2025, ma la situazione non. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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