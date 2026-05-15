Pistole pronte all' uso e una sciabola in casa | arrestato 40enne la compagna viveva nel terrore

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nuovamente, questa volta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. In casa sono state trovate pistole pronte all’uso e una sciabola. La compagna dell’uomo ha riferito di vivere nel timore costante di fronte a questa situazione. Nel 2021 il 40enne aveva già subito una condanna, ma ciò non ha impedito il suo ritorno in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui