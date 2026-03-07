In casa un coltello due pistole e un laboratorio per confezionare la cocaina | sequestrate diverse dosi e arrestato un 40enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma hanno sequestrato un laboratorio per la produzione di cocaina, due pistole e un coltello in una abitazione. Durante l’intervento, sono state trovate diverse dosi di droga. Un uomo di 40 anni è stato arrestato e ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, innescate da alcune segnalazioni, hanno permesso ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di intercettare l'auto del sospettato i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma hanno arrestato un 40enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di "cocaina". L'operazione rappresenta l'epilogo di un'attenta attività di monitoraggio del territorio, scattata in seguito a diverse segnalazioni che indicavano un probabile giro di droga nella periferia sud-ovest della città. Di fronte alla potenziale veridicità di una piazza di spaccio nel quartiere, i militari hanno immediatamente avviato serrate indagini per individuare eventuali responsabili.