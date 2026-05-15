Nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo 2020, un ragazzo di 15 anni è stato ucciso durante un tentativo di rapina a Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 24 anni, fratello della vittima, con l’accusa di aver usato una pistola con caricatore potenziato. L’indagine ha portato al fermo dell’arrestato, ritenuto coinvolto nell’episodio. La vicenda ha portato alla luce l’utilizzo di armi con caratteristiche potenziate in occasione dell’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato il 24enne Alfredo Russo, fratello di Ugo, il 15enne ucciso la notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo 2020 a Napoli, durante un tentativo di rapina. Il giovane venne raggiunto dai colpi d’arma da fuoco esplosi da un carabiniere in borghese a cui lui e un altro giovane (poi deceduto in un incidente) volevano rubare l’orologio. Nei giorni scorsi, durante una perquisizione, i poliziotti hanno trovato Alfredo Russo in possesso di una pistola con la matricola cancellata, dotata di caricatore prolungato, e di venti cartucce calibro 9×19. Al 24enne, messo in carcere in esecuzione di una misura cautelare, vengono ora contestati i reati di porto e detenzione di arma da sparo aggravati dalle modalità mafiose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pistola con caricatore potenziato, arrestato fratello 15enne ucciso

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