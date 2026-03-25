Gira in mini car con a bordo cocaina crack e una pistola giocattolo | arrestato un 15enne a Ivrea

Un minorenne è stato arrestato a Ivrea dopo essere stato fermato a bordo di una mini car durante controlli di routine. A bordo dell’auto sono stati trovati cocaina, crack e una pistola giocattolo. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato il 18 marzo. L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di controllo sul territorio condotta dagli agenti del commissariato locale.

Fermato il veicolo, il controllo ha portato al ritrovamento di un marsupio che il giovane 15enne aveva nascosto tra i sedili posteriori della mini car. Aperto, al suo interno è stata ritrovata una pistola giocattolo, nove involucri di cocaina già confezionati e ipoteticamente pronti per essere illecitamente commerciati, oltre a circa 1.500 euro in banconote di diverso taglio. La perquisizione ha portato poi al ritrovamento e al sequestro di altre 27 dosi di crack che, diversamente dalla cocaina, il 15enne aveva nascosto negli abiti che indossava. Indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 15enne è stato arrestato. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Gira in mini car con a bordo cocaina, crack e una pistola giocattolo: arrestato un 15enne a Ivrea Articoli correlati Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia. Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce, arrestato 42enne recidivoUn uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il...