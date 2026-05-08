Bergamo 15enne con pistola da softair in classe | denunciato

A Bergamo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dopo aver portato in classe una pistola da softair. Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato l’arma durante una perquisizione dello zaino del giovane. La pistola è stata sequestrata e il ragazzo è stato denunciato per aver portato un’arma in un ambiente scolastico. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sulle motivazioni.

È andato a scuola a Bergamo con un’arma da softair nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Ad allertare la polizia altri studenti della scuola, nella città alta, che avevano notato nella cartella del giovane una pistola senza tappo rosso. Poche ore prima un 13enne era stato bloccato in una scuola media pugliese, dove aveva portato una pistola scacciacani. Subito dopo aver allertato le forze dell’ordine, gli agenti sono intervenuti a Bergamo individuando il 15enne. Dopo aver perquisito lo zaino, gli hanno sequestrato l’arma e lo hanno denunciato per la violazione della normativa vigente in materia di armi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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