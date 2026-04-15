Malta scuola oltre i libri | gli studenti del Sabatini scoprono l’Europa

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Borgia hanno partecipato a un’esperienza di mobilità a Malta, incentrata sul progetto Multikulturalità. Durante il soggiorno, hanno avuto l’opportunità di approfondire aspetti legati alla cittadinanza europea e alle culture diverse, vivendo un’esperienza che va oltre i tradizionali programmi scolastici. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di un percorso educativo volto a promuovere la conoscenza dell’Europa tra i giovani.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Sabatini di Borgia hanno vissuto un percorso di mobilità internazionale a Malta, trasformando la formazione scolastica in un’esperienza diretta di cittadinanza europea attraverso il progetto denominato Multikulturalità. Il viaggio ha permesso ai ragazzi di spostare l’apprendimento dalle aule tradizionali alle dinamiche sociali del Mediterraneo, focalizzandosi su temi cruciali come la tolleranza e l’integrazione. Oltre la grammatica: il valore sociale della mobilità internazionale. Il cuore dell’iniziativa non è stato limitato al semplice potenziamento delle competenze linguistiche in lingua inglese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malta, scuola oltre i libri: gli studenti del Sabatini scoprono l’Europa Leggi anche: "Barsanti e Matteucci". Gli studenti scoprono l’ex manicomio di Maggiano Scuola e mare: 130 studenti scoprono la vela e la tutela marinaOggi, 11 aprile 2026, il Circolo Velico Fiumicino ha aperto le proprie porte a un gruppo di 130 studenti per celebrare la Giornata del Mare e della...