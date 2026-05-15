È possibile richiedere online il bonus bollette idriche a Pistoia, seguendo le procedure indicate dalle autorità locali. Per accedere allo sconto, bisogna rispettare determinati requisiti Isee, che vengono specificati nelle istruzioni ufficiali. La domanda può essere presentata senza utilizzare la carta o l’indirizzo email, attraverso modalità alternative previste dal sistema. Le indicazioni dettagliate su come fare sono disponibili sui canali ufficiali del comune, con tutte le informazioni necessarie per completare la richiesta.

? Punti chiave Quali sono i requisiti Isee per ottenere lo sconto?. Come si presenta la domanda senza usare la carta o email?. Dove trovare assistenza gratuita se non si ha un computer?. Entro quale data bisogna inviare la richiesta online?.? In Breve Fondo da 149.392,25 euro stanziato dall'Autorità Idrica Toscana al Comune di Pistoia.. Domande online tramite Sportello Telematico fino a giovedì 4 giugno.. Postazioni gratuite presso Biblioteca San Giorgio con prenotazione al numero 0573 371600.. Supporto digitale disponibile in via del Can Bianco 33 e via Gentile 40.. Da domani, sabato 16 maggio, i nuclei familiari di Pistoia con un Isee non superiore a 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, bonus bollette idriche: ecco come richiederlo online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pisa, bonus bollette idriche: sconti fino al 100% per le famiglieLe famiglie pisane con redditi medi o bassi hanno tempo fino al 15 maggio 2026 per presentare la richiesta per il Bonus Acque 2026 attraverso il...

Lazio: bonus sport da 500 euro per i ragazzi, ecco come richiederloTra il 13 aprile e il 13 maggio 2026, le famiglie residenti nel Lazio possono richiedere un contributo di 500 euro per sostenere l’attività sportiva...

Bonus Idrico Integrativo: sostegno alle famiglie di Certaldo per le bollette dell'acquaAnche per il 2026 viene confermato il Bonus Idrico Integrativo, una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie che consente di ottenere sgravi o ... gonews.it

Bonus bollette 2026, i chiarimenti dell’Arera sul contributo straordinario: a chi spettaIl contributo straordinario del Bonus bollette, quindi, sarà riconosciuto direttamente in bolletta e arriverà nella prima fattura utile successiva all'adozione del presente provvedimento, con ... tg24.sky.it