Pisa bonus bollette idriche | sconti fino al 100% per le famiglie

A Pisa, le famiglie con redditi medi o bassi possono richiedere il Bonus Acque 2026 fino al 15 maggio 2026, utilizzando il portale del Comune. Lo sconto può arrivare fino al 100% sulle bollette dell’acqua, offrendo un sostegno economico a chi ne ha bisogno. La richiesta può essere presentata online, senza bisogno di recarsi di persona presso gli uffici comunali.

Le famiglie pisane con redditi medi o bassi hanno tempo fino al 15 maggio 2026 per presentare la richiesta per il Bonus Acque 2026 attraverso il portale del Comune. L’iniziativa mira a mitigare l’impatto delle spese idriche sul bilancio domestico, prevedendo una riduzione del 50% rispetto ai costi sostenuti nel corso del 2025, con la possibilità di estendere tale sconto fino al 75% o addirittura al 100% in base alle disponibilità finanziarie e all’ordine di graduatoria. Il fondo destinato a queste prestazioni è stato stabilito dal Decreto del Direttore Generale dell’AIT numero 332026 e ammonta a 128.478,07 euro. Requisiti tecnici e criteri di assegnazione per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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