Lazio | bonus sport da 500 euro per i ragazzi ecco come richiederlo

Tra il 13 aprile e il 13 maggio 2026, le famiglie residenti nel Lazio possono presentare domanda per ricevere un bonus di 500 euro destinato a sostenere le spese sportive dei figli tra i 6 e i 18 anni. Il contributo mira a favorire la partecipazione dei giovani a attività sportive, con un limite di età e un periodo di richiesta specifico. Le modalità di accesso e i requisiti sono stati resi noti dall’ente regionale competente.

Tra il 13 aprile e il 13 maggio 2026, le famiglie residenti nel Lazio possono richiedere un contributo di 500 euro per sostenere l’attività sportiva dei propri figli tra i 6 e i 18 anni. L’iniziativa, che punta a ridurre gli ostacoli economici alla pratica atletica, prevede la presentazione delle domande esclusivamente tramite il portale digitale di Sport e Salute entro le ore 15:00 dell’ultimo giorno utile. L’intervento è promosso dalla Regione Lazio attraverso la Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, operando come Organismo Intermedio del Programma FSE+ 2021-2027. Il progetto gode della cofinanziazione dell’Unione Europea nell’ambito del programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027 e vede la collaborazione operativa di Sport e Salute S.🔗 Leggi su Ameve.eu

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