Pistoia avvelena la moglie con la candeggina nel caffè | arrestato un 54enne

A Pistoia, un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di aver avvelenato la moglie inserendo candeggina nel suo caffè. La donna, dopo aver notato un sapore insolito nella bevanda, ha deciso di installare una telecamera in casa. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito dai sospetti raccolti attraverso le immagini e le testimonianze, portando all’arresto dell’uomo. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Versava ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini riprese da una videocamera piazzata dalla donna, che si era insospettiva per i ripetuti malori.,, I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo. La donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima. Un sapore acre, accompagnato da un odore anomalo, che l'avrebbe subito allarmata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato un 54enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Avvelena la moglie con la candeggina: arrestato Sullo stesso argomento Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia(Adnkronos) – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina del caffè: arrestato 55enneOggi daPistoiaarriva una storia che fa rabbrividire e riaccende il dibattito sul tema dellaviolenza sulle donne. Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato un uomo a Pistoia x.com Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato operaioL'avvelenamento è avvenuta nella casa di famiglia, in cui vivono i coniugi con i due figli. L'operaio, 55enne, avrebbe sciolto della candeggina nella tazza di caffè della moglie causandole un malore i ... tg24.sky.it Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a PistoiaAvvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. lamilano.it