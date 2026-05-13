A Pistoia, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver tentato di avvelenare la moglie sabato scorso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo le aveva aggiunto candeggina nel caffè, ma il piano non è andato a buon fine. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto questa mattina, portando all’arresto dell’uomo. La donna non ha subito conseguenze gravi grazie all’intervento tempestivo.

Oggi daPistoiaarriva una storia che fa rabbrividire e riaccende il dibattito sul tema dellaviolenza sulle donne. Nella mattinata di sabato 9 maggio, un uomo 55enne, marito e padre, avrebbe tentato diavvelenare la moglie e madre dei suoi due figli allungandole il caffè con la candeggina. Un gesto difficile da comprendere ma con cui, per fortuna, l’uomo non ha ottenuto gli esiti (forse) sperati:la donna è vivaed è attualmente ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Ieri mattina, con un blitz che ha creato non poco scalpore in città, il marito è stato prelevato e arrestato dai carabinieri mentre stava lavorando nello stabilimentoHitachi Rail di Pistoia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina del caffè: arrestato 55enne

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