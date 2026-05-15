Pista abusiva nel castagneto | denunciato 35enne

Durante controlli mirati, un uomo di 35 anni è stato denunciato per aver realizzato una pista abusiva all’interno di un castagneto. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e segnalato l’occupazione non autorizzata del terreno. La pista, non autorizzata, si estendeva in un’area destinata alla coltivazione di castagni e non rispettava le normative vigenti. Le autorità hanno provveduto a segnalare l’accaduto e a procedere con le verifiche del caso.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare di un fondo resosi responsabile di aver commesso il reato di abusivismo edilizio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 35 enne del posto, in qualità di titolare di un fondo sito nel comune di Monteforte Irpino, sottoposto a vincolo idrogeologico ed adibito a castagneto da frutto, aveva realizzato, con l’ausilio di un mezzo meccanico, una pista in terra battuta in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pista abusiva nel castagneto: denunciato 35enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cuorgné, rogo nel castagneto: colpevole un 75enne per imprudenza Gesualdo, furto in abitazione: denunciato 35enneI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso...