Cuorgné rogo nel castagneto | colpevole un 75enne per imprudenza

Lo scorso 28 marzo a Cuorgné, un incendio ha interessato un castagneto di circa 290 metri quadrati. Un uomo di 75 anni è stato ritenuto responsabile del rogo, che si è sviluppato a causa di un comportamento imprudente nella gestione di residui di potatura. Le autorità hanno stabilito che il coinvolgimento dell’uomo ha provocato la combustione delle piante e la diffusione delle fiamme nell’area.

? Cosa sapere Un 75enne ha causato un incendio a Cuorgné lo scorso 28 marzo.. L'imprudente gestione di residui di potatura ha distrutto 290 metri quadrati di castagneto.. I Carabinieri Forestali della stazione di Pont Canavese hanno identificato un pensionato di 75 anni come il responsabile dell’incendio che ha colpito il castagneto in località Nava a Cuorgné lo scorso sabato 28 marzo 2026. Il rogo, divampato nella prima serata, ha devastato circa 290 metri quadrati di vegetazione situata a 670 metri di altitudine, colpendo duramente un bosco di castagne proprio nelle vicinanze di un edificio di proprietà dell’uomo coinvolto. Le indagini condotte dai militari dell’Arma si sono basate sull’analisi delle evidenze fisiche lasciate dal fuoco sulla flora locale, incrociando i rilievi tecnici con le testimonianze raccolte sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuorgné, rogo nel castagneto: colpevole un 75enne per imprudenza Notizie correlate Cuorgnè, rogo nel bosco: un settantacinquenne sfugge al controllo? Cosa sapere Settantacinquenne identificato dai Carabinieri Forestali per incendio a fine marzo nella località Nava. Imprudenza a Pontresina: due giovani scatenano un rogo in EngadinaUn incendio di sterpaglie ha colpito il territorio di Pontresina nel pomeriggio di lunedì, scatenandosi lungo Via da la Staziun poco dopo le 16. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Incendio boschivo a Cuorgnè, denunciato un pensionato di 75 anni; Incendio boschivo a Nava di Cuorgnè, denunciato un 75enne per il rogo di marzo; Incendio boschivo sulle montagne di Cuorgné, identificato il responsabile: si è trattato di un gesto imprudente; CUORGNÈ – Individuato e denunciato il responsabile dell’incendio boschivo a Nava. Incendio boschivo sulle montagne di Cuorgné, identificato il responsabile: si è trattato di un gesto imprudenteÈ stato identificato dai carabinieri forestali della stazione di Pont Canavese il presunto responsabile di un incendio boschivo divampato nella prima serata dello scorso sabato 28 marzo 2026 in locali ... torinotoday.it Sabato 24 aprile al Skull Boxe Arena di Cuorgné ha ospitato la sfida tra Piemonte e Veneto valevole per la seconda edizione della Talent League Boxing Sotto lo sguardo di Gian Luca Timossi, presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - facebook.com facebook Salvo grazie allo stendibiancheria del piano sottostante, che ha attutito la caduta. È in prognosi riservata il bimbo di due anni precipitato dal balcone di casa a Cuorgné. @TgrRaiPiemonte rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/piemonte/v…. x.com