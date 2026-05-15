Piscine in Emilia-Romagna | il rischio chiusura per i costi energetici

In Emilia-Romagna, molte piscine rischiano di chiudere a novembre a causa dei crescenti costi energetici. L'aumento del 50% nelle utenze ha portato a un aumento dei prezzi dei biglietti per gli utenti, mettendo in difficoltà le strutture e i clienti. Le associazioni del settore stanno cercando soluzioni per evitare la chiusura degli impianti, ma finora non sono state definite misure concrete. La situazione riguarda sia le piscine pubbliche che quelle private della regione.

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? Punti chiave Quali misure concrete potrebbero evitare la chiusura degli impianti a novembre?. Come influirà il balzo del 50% delle utenze sui prezzi dei biglietti?. Perché i gestori chiedono l'applicazione dell'articolo 1467 del Codice Civile?. Chi dovrà intervenire per salvare i centri sportivi nei piccoli comuni?.? In Breve Utenze previste in aumento del 50% secondo il presidente APER Roberto Veroni.. Paolo Belluzzi e Roberto Bergianti segnalano criticità per impianti a Modena e San Felice.. Rischio chiusura impianti già a novembre senza interventi per calmierare i costi energetici.. Aumento costi superiore al 20% compromette la gestione di centri sportivi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piscine in Emilia-Romagna: il rischio chiusura per i costi energetici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cna Emilia-Romagna: "Cambiamenti climatici e costi energetici. Le sfide da superare" Pane a rischio: costi energetici schizzano oltre il 60%La tensione internazionale generata dal conflitto in Iran sta spingendo i panificatori milanesi a lanciare un allarme sui costi del pane. Caro energia, piscine a rischio in Emilia Romagna: il puntoDelle circa 115-120 piscine dell'Emilia-Romagna, in larga parte pubbliche, per ora ne sono saltate una dozzina, tra quelle che non hanno mai riaperto dopo il Covid e quelle coperte da 'palloni', ... ilrestodelcarlino.it