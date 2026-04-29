La Cna Emilia-Romagna ha sottolineato come i cambiamenti climatici e i costi energetici rappresentino sfide importanti per le imprese della regione. In un intervento recente, un rappresentante dell’associazione ha affermato che la transizione ecologica deve coinvolgere attivamente le aziende per essere efficace. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della proposta o sui piani specifici messi in atto.

"La transizione ecologica che funziona si fa assieme alle imprese ". Chiaro il messaggio di Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia Romagna, che qui fa il punto sulla strategia della sua Confederazione rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu ed espone le strategie delle 63mila imprese che rappresenta in regione e che stanno vivendo in prima persona la grande trasformazione verso la sostenibilità. In questa fase di tensioni economiche e geopolitiche, oggi ha ancora senso parlare di Agenda 2030? "Sì, ma a una condizione: smettere di considerarla una cornice astratta. Oggi l’Agenda 2030 o entra nell’economia reale delle imprese oppure resta una dichiarazione di principio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cna Emilia-Romagna: "Cambiamenti climatici e costi energetici. Le sfide da superare"

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