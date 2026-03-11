Pane a rischio | costi energetici schizzano oltre il 60%

I panificatori di Milano hanno annunciato un aumento dei costi energetici superiore al 60% a causa della crisi internazionale in Iran. La situazione sta facendo salire il prezzo del pane, che potrebbe influenzare la produzione locale. La notizia è stata diffusa in un contesto di preoccupazione per il rincaro delle spese legate all’energia.

La tensione internazionale generata dal conflitto in Iran sta spingendo i panificatori milanesi a lanciare un allarme sui costi del pane. L'Associazione fornai Milano segnala che l'aumento delle spese energetiche e di trasformazione rischia di far superare soglie critiche per le famiglie lombarde. Mentre il prezzo del grano fluttua sui mercati globali, è il costo della trasformazione, che include energia e lavoro, a pesare per oltre il 60% sul valore finale del prodotto. Senza interventi governativi immediati, molti artigiani si trovano costretti a scegliere tra aumentare i prezzi al pubblico o chiudere definitivamente l'attività. L'impatto energetico sulla filiera del pane.