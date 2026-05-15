Nelle ultime ore, la costa pisana ha registrato piogge intense e raffiche di vento che hanno coinvolto diverse zone. Le previsioni indicano che i venti continueranno a soffiare con forza nei prossimi giorni, influenzando le condizioni di sicurezza lungo la costa. Le precipitazioni sono previste diminuire e le schiarite dovrebbero arrivare nel fine settimana. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali interventi in caso di peggioramenti.

? Punti chiave Come influenzeranno i venti tesi la sicurezza sulla costa pisana?. Quando inizieranno le schiarite previste per il fine settimana?. Dove colpiranno con più intensità i temporali previsti oggi?. Perché le temperature rimarranno così basse nonostante il cambio di vento?.? In Breve Venerdì 15 maggio previsti 10mm di pioggia e massime di 16°C a Pisa.. Sabato 16 maggio piogge ridotte a 4mm con zero termico a 1959m.. Domenica 17 maggio arrivo alta pressione con massime di 21°C e cielo sereno.. Rischio mareggiate e venti tesi per la costa pisana durante il fine settimana.. Venerdì 15 maggio 2026, una perturbazione guidata da un vortice scandinavo colpirà la zona di Pisa e con piogge intense e venti tesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa sotto il vortice scandinavo: piogge intense e vento forte

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