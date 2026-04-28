Secondo alcuni esperti, la protezione contro il melanoma e altri tumori della pelle non si basa esclusivamente sull’uso della crema solare. Piuttosto, indossare abbigliamento adeguato rappresenta la vera difesa contro l’esposizione ai raggi ultravioletti. Questa indicazione arriva in risposta alle convinzioni diffuse secondo cui la crema solare sarebbe la prima barriera da adottare. La discussione si concentra sulla reale efficacia delle misure di protezione, sottolineando l’importanza di adottare più strategie per tutelarsi dal sole.

Se pensate che la prima linea di difesa contro il melanoma e i tumori della pelle sia la crema solare, siete fuori strada: è l’ abbigliamento il vero dispositivo di protezione individuale. A ridosso del due maggio – la Giornata nazionale dedicata alla prevenzione di questo tumore maligno – ce lo ricorda la Fondazione Melanoma con una nuova campagna di sensibilizzazione: ‘Vestiti di prevenzione’. Il melanoma: un tumore aggressivo . La voce della Fondazione si fa sentire in un momento critico. Oggi il melanoma rappresenta il più aggressivo dei tumori cutanei in Italia e i casi sono più che raddoppiati negli ultimi vent’anni, passando dai 6mila del 2004 ai quasi 15mila degli ultimi anni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma, i 5 consigli di Ascierto e il paradosso della crema solare

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