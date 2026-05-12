La partita tra Pisa e Napoli potrebbe essere posticipata a lunedì 18 maggio. La prefettura di Pisa ha convocato oggi un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di decidere sul possibile spostamento dell’incontro, originariamente programmato per la giornata di domenica. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, in base alle risultanze di questa riunione.

Pisa-Napoli rischia lo slittamento a lunedì 18 maggio. La prefettura della città toscana ha convocato per oggi un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per decidere sulla gara inizialmente fissata domenica. Prefettura e questura: l’orario alle 18:00 è quello preferito. Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, le autorità locali propendono per rinviare la partita al lunedì pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 18:00. La soluzione rappresenta un compromesso tra le esigenze di sicurezza e la volontà di disputare comunque la sfida. Tuttavia, gli organizzatori non escludono un orario serale, tradizionalmente evitato proprio per questioni di ordine pubblico.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pisa-Napoli a rischio slittamento? Ecco quando si può giocare: i dettagli

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