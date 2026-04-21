I tifosi del Napoli residenti in Campania dovranno guardare un' altra partita in trasferta dalla tv | i dettagli

I tifosi del Napoli residenti in Campania dovranno seguire in televisione la partita in trasferta contro il Como, prevista per sabato 2 maggio alle 18:00 allo stadio Sinigaglia. La vendita dei biglietti per l’incontro inizierà alle 15:00 di venerdì 24 aprile e sarà possibile acquistarli sia online sia presso i punti vendita autorizzati. La società ha comunicato le modalità di distribuzione dei biglietti per questa gara.

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Como-Napoli, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 allo stadio Sinigaglia di Como, saranno in vendita con le seguenti modalità: i biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di venerdì 24 aprile 2026, on line e presso i punti vendita.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Parma-Napoli, trasferta vietata ai residenti in CampaniaIl Napoli entra nella fase decisiva della stagione con un obiettivo chiaro: vincere tutte le partite rimaste e continuare a credere nello scudetto. Napoli-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: “Decisione folle”La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile)... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scott McTominay mostra la statua di Maradona in giardino: la foto fa impazzire i tifosi; Gemini trasforma i tifosi in autori della colonna sonora dello stadio per Napoli – Lazio; Juan Jesus e le scuse social ai tifosi del Napoli: Non sono stato al mio livello, mi assumo la responsabilità; Conte via? Quanti tifosi sperano nel Sarri bis: Comandante, torna al Napoli. Lavezzi, la lettera commuove i tifosi: Fuori dalla depressione grazie ai figli, forse tornerò a NapoliSenza il buio non conosceremmo la luce. Non sono stato bene. Per mesi pensieri negativi si sono impossessati della mia testa. Continuavano a riempirla, non si fermavano mai. Era la depressione. Così ... corrieredellosport.it Il Napoli perde, coro delle Curve del Maradona contro i tifosi occasionaliLa sconfitta della squadra di Antonio Conte contro la Lazio apre un dibattito sul mondo del tifo tra chi sostiene a prescindere e chi solo quando conviene. areanapoli.it "A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili". Riempite di i commenti pe - facebook.com facebook Dalla Turchia - #Lukaku- #Napoli verso l'addio. Il #Besiktas punta l'ex #Inter x.com