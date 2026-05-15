Pisa-Napoli trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Pisa e Napoli in una partita che si svolge in Toscana. La squadra ospite mira a ottenere la qualificazione matematica alla prossima Champions League, mentre i padroni di casa cercano di concludere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. La gara si svolge in un contesto di fine campionato, con entrambe le formazioni interessate a risultati specifici. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge in un clima di attesa.

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Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei sbarcano in Toscana per acquisire la matematica qualificazione in Champions League, mentre I padroni di casa vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Pisa-Napoli si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 12 presso lo stadio Anconetani PISA-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani puntano ad una prova d’orgoglio per mitigare l’amarezza della retrocessione in B. Non sarà facile, visto che la squadra di Hiljemark ha perso le ultime sette partite, senza neppure segnare una rete in cinque di queste. I partenopei stanno cercando di acquisire quei tre punti necessari per la matematica qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pisa-Napoli, trentasettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FC 26 - Pisa vs Napoli | Serie A 2025/26 Giornata 37 | Career Mode Simulazione Match Sullo stesso argomento Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Fumata bianca! Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma si giocheranno domenica alle ore 12. Alla fine il braccio di ferro tra Lega Serie A e la Prefettura lo vince la prima. Tutte le 10 partite della 37esima giornata si giochera x.com Pisa-Napoli, incertezza su data e orario. Serie C: sarà Salernitana-RavennaIn giornata la sentenza del Tar sul ricorso della Lega contro lo slittamento di Roma-Lazio che implica anche quello del match degli azzurri ... rainews.it Repubblica – Pisa-Napoli, si va verso la conferma di lunedì alle 20:45. Il ricorso della Lega al Tar non avrà successoPisa-Napoli sarà in programma per lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Come rivela Repubblica, il Tar non dovrebbe ribaltare la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma ... mondonapoli.it Con 5 partite rimaste in Serie A, l'Inter ha una migliore differenza reti (+49) rispetto a quella di Milan e Napoli per gol segnati (48) reddit