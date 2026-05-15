Pisa-Napoli si giocherà domenica alle 12 | ufficiale l’anticipo deciso dalla Lega Serie A

La partita tra Pisa e Napoli della 37esima giornata di campionato si svolgerà domenica 17 maggio alle 12. La decisione di anticipare l’orario della sfida è stata comunicata dalla Lega Serie A, che ha fissato questa data e ora insieme alle altre gare della giornata. La partita si giocherà nello stesso orario di tutte le altre sfide della corsa Champions, creando un evento con più incontri nello stesso momento. La data e l’orario sono ora ufficiali e confermati.

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