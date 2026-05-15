Pisa-Napoli si giocherà domenica alle 12 | ufficiale l’anticipo deciso dalla Lega Serie A

Da 2anews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Pisa e Napoli della 37esima giornata di campionato si svolgerà domenica 17 maggio alle 12. La decisione di anticipare l’orario della sfida è stata comunicata dalla Lega Serie A, che ha fissato questa data e ora insieme alle altre gare della giornata. La partita si giocherà nello stesso orario di tutte le altre sfide della corsa Champions, creando un evento con più incontri nello stesso momento. La data e l’orario sono ora ufficiali e confermati.

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Ufficiale il nuovo orario di Pisa-Napoli: la sfida della 37esima giornata si giocherà domenica 17 maggio alle 12 insieme alle altre gare della corsa Champions. Ora è ufficiale: Pisa-Napoli si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 alla Cetilar Arena. La Lega Serie A ha infatti comunicato date e orari della 37esima giornata di campionato, confermando l’anticipo della sfida del Napoli insieme alle altre gare che coinvolgono squadre impegnate nella corsa Champions. La decisione arriva dopo una giornata di confronto istituzionale legata soprattutto al derby tra AS Roma e SS Lazio. In un primo momento il Prefetto aveva disposto il posticipo della stracittadina romana a lunedì sera alle 20. 🔗 Leggi su 2anews.it

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