Juve Fiorentina ora è anche ufficiale | si giocherà domenica alle 12! La decisione dopo l’ok della Prefettura
La partita tra Juventus e Fiorentina è stata programmata ufficialmente per domenica alle 12. La decisione è stata presa dopo l’autorizzazione della Prefettura e l’accordo tra la Lega Serie A e le autorità locali. La conferma dell’orario è arrivata nelle ultime ore, permettendo alle squadre di prepararsi per l’incontro, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti. La data e l’orario sono ora definitivi e comunicati pubblicamente.
di Luca Fioretti Juve Fiorentina: la Lega Serie A e le autorità trovano l’intesa definitiva per le sfide, le squadre in campo domenica a mezzogiorno. L’ufficialità è giunta in questi precisi istanti tramite un’ ultim’ora che chiude definitivamente la complessa e intricata questione degli orari. Dopo lunghi e intensi dialoghi istituzionali, la Lega Serie A ha trovato un solido accordo con la Prefettura e la Questura per riprogrammare il tanto atteso derby tra Roma Lazio. La stracittadina romana è stata ufficialmente anticipata a domenica 17 maggio alle ore 12. La delibera odierna coinvolge direttamente altre quattro partite cruciali per la vibrante corsa alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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