Juve Fiorentina ora è anche ufficiale | si giocherà domenica alle 12! La decisione dopo l’ok della Prefettura

La partita tra Juventus e Fiorentina è stata programmata ufficialmente per domenica alle 12. La decisione è stata presa dopo l’autorizzazione della Prefettura e l’accordo tra la Lega Serie A e le autorità locali. La conferma dell’orario è arrivata nelle ultime ore, permettendo alle squadre di prepararsi per l’incontro, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti. La data e l’orario sono ora definitivi e comunicati pubblicamente.

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