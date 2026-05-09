Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, cerca di migliorare il suo record personale in questa stagione. Dopo aver segnato già dieci gol al Manchester United, avrà l’opportunità di superare questa cifra lunedì nel match contro il Bologna. La partita si svolgerà in casa del Napoli, e Hojlund spera di aggiungere altri gol al suo score stagionale.

Rasmus Hojlund insegue il nuovo record personale nel Napoli e lunedì contro il Bologna avrà l’occasione per superare i dieci gol stagionali che lo hanno già contraddistinto al Manchester United. Hojlund: undici gol per la storia personale. Il danese ha fermato il suo contatore a quota dieci reti in campionato. Una sola marcatura gli permetterebbe di stabilire il miglior bottino della sua carriera nei cinque principali campionati europei. Con il Manchester United nella stagione 2023-2024 aveva chiuso esattamente con lo stesso numero, rendendo questa sfida contro il Bologna cruciale per il suo riscatto personale. La pressione offensiva che Hojlund ha dovuto subire a Napoli non è stata marginale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Hojlund è a caccia di un record: può succedere contro il Bologna

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